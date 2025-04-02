Ряд категорий педагогов будет получать стимулирующие выплаты в Дмитрове

Мероприятие в формате «Часа образования» прошло в администрации Дмитрова. На нем обсудили актуальные для сферы вопросы.

На встрече поговорили об увеличении доходов сотрудников образовательных учреждений муниципалитета. Так, в 2024 году средняя зарплата в отрасли составила чуть более 71 тысячи рублей. Это превышает установленный правительством Московской области ориентир в 70 тысяч рублей.

«С 1 апреля сотрудники двух наших центров дополнительного образования и части детских садов будут получать стимулирующие выплаты повышенного уровня. Также мы проведем небольшие организационно-штатные мероприятия, перераспределим нагрузку с учетом вакансий, чтобы иметь возможность повысить сотрудникам оплату труда», — добавила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Другой темой совещания стало возведение пристройки к Внуковской школе. Для нового здания уже заказали современное оборудование.

Также в рамках «Часа образования» обсудили идею создания в Дмитрове федерации футбола. Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин поддержал инициативу.

«Наша задача — не просто выполнять плановые показатели, а создавать комфортные условия для педагогов и учеников. Это важная задача для развития всего округа», — сказал Иван Курданин.