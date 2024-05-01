Рисунки детей из Красноармейска представят на выставке в Донецке | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 18:12 Рисунки детей из Красноармейска представят на выставке в Донецке Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Пять лучших рисунков воспитанников детских садов Красноармейска отправятся на выставку-конкурс в Донецк. В творческом соревновании, организованном при поддержке профсоюза и департамента образования Москвы, поучаствовали дети из городского округа Пушкинский.

Представитель департамента Вероника Абысова рассказала, что особое впечатление на жюри произвела картина воспитанницы воскресной школы Екатерины.

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«Девочка изобразила цветущие розы на набережной в Донецке. С 60-х годов в этом городе выращивают миллионы роз. Очень красивая картина получилась. Мы хотим передать ее в дар главе Донецка», — рассказала Абысова.

Она добавила, что самое активное участие в творческой акции «Дарим улыбку» приняли воспитанники дошкольного отделения «Светлячок» Центра образования № 1.

«Мы направили три рисунка на конкурс. Дети их рисовали на занятиях в моей группе. Одна из картин сделана из разноцветных ниток. Это достаточно кропотливая работа. Дети очень старались», — рассказала воспитатель дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая.

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