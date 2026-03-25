Рисунки детей бойцов СВО из Подмосковья представили на выставке в Госдуме

Выставка «Мой папа — герой» открылась в Госдуме 25 марта. В экспозиции представили сотни работ, каждая из которых отражает личные истории семей героев СВО. Ее сформировали на основе рисунков детей, собранных в ходе одноименного фестиваля в Подмосковье.

Выставку организовал комитет Госдумы по строительству и ЖКХ при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Московской области и правительства Подмосковья. В экспозиции представили работы с одноименного художественного фестиваля.

Инициатор выставки, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Колунов отметил, что всего в рамках фестиваля провели 115 мастер-классов, которые объединили сотни ребят из семей участников СВО.

«Под чутким руководством наставников — опытных художников и волонтеров — ребятишки познакомились с основами портретной живописи, написали портреты своих отцов. Из работ мы сформировали полноценную экспозицию, которая уже была показана в Доме Правительства Московской области и Музее Победы, а сегодня открылась в Государственной думе», — рассказал он.