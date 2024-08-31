Римма Ястребова из Химок стала призером всероссийского турнира по шашкам

Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» в Химках успешно выступила на Всероссийском турнире по шашкам среди спортсменов с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Римма Ястребова выиграла серебряную и бронзовую медали.

Участниками турнира стали спортсмены из 14 регионов России. Римма выступала в составе Московской области, став второй в дисциплине «шашки-100» и третьей — в классических шашках.

«Среди интеллектуальных игр шашки занимают второе место после шахмат. Тренировки развивают мышление, логику, память, внимание, фантазию, сообразительность. Я очень рад за призеров, которые несмотря ни на что идут и добиваются результатов. Желаю продолжать в том же духе!» — отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Ранее в химкинском клубе «Активное долголетие» прошел первый этап лично-командного турнира по шашкам и шахматам. Участие в нем приняли 20 человек. Победитель выступит на зональном турнире.

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