Финальные игры Студенческой футбольной лиги прошли в Подольске

Финальные соревнования Студенческой футбольной лиги Московской области состоялись 25 мая на стадионе «Труд» в Подольске, как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире приняли участие 27 команд из высших и профессиональных образовательных учреждений. Соревнования проходили в трех категориях: среди юношей из ссузов, юношей из вузов и девушек (вузы и ссузы).

Среди юношей из ссузов победителем стала команда Павлово-Посадского техникума, второе место заняла команда Подольского социально-спортивного колледжа, третье — спортсмены из Зарайского педагогического колледжа.

В соревнованиях девушек (вузы и ссузы) первое место заняла команда Государственного университета просвещения (Ногинск), второе — футболистки Зарайского педагогического колледжа, третье — спортсменки Ногинского колледжа.

В межвузовских соревнованиях юношеских команд первое место заняла сборная Московской государственной академии физической культуры (Малаховка), второе — коллектив Государственного университета просвещения (Ногинск). Третьими стали футболисты из Государственного социально-гуманитарного университета.

Победители регионального этапа представят Московскую область на финальных и межрегиональных турнирах Всероссийских соревнований среди студентов «Общероссийский дивизион». Финальный этап среди ссузов пройдет 4–9 ноября, среди девушек — 10–15 ноября в Ессентуках. Там же состоятся решающие игры команд-победителей межрегионального этапа среди вузов.

Соревнования организованы в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир проводился в возрастных категориях: «юниоры до 21 года» — студенты профессиональных образовательных организаций и «юниоры и юниорки до 26 лет» — студенты образовательных организаций высшего образования раздельно.