Резиновое покрытие 6 детских и спортивных площадок отремонтировали в Лобне

Ремонт резинового покрытия провели на шести детских и спортивных площадках в Лобне. Об этом сообщила глава округа, подводя итоги дня в сфере благоустройства.
Работы уже окончены в домах на улицах Ленина, Некрасова, Комиссара Агапова и Чайковского. Кроме того, в округе продолжают восстанавливать ливневую канализацию. На неделе для этого специалисты обследовали участок на улице Дружбы. Также они уже завершают закольцовывать водопровод между строящимися школой и детским садом в микрорайоне Катюшки.
Другие работы, о результатах которых рассказала глава Лобни, начались на улице Ленина. Там рабочие приступили к ремонту арки. Здесь же был восстановлен колодец, который ранее провалился при ремонте дороги.