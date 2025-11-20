Резиновое покрытие 2 тысяч детских площадок восстановили в Подмосковье с января

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С начала года в Подмосковье восстановили резиновое покрытие на двух тысячах детских площадок. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Наибольший объем работ провели в Балашихе — в 174 игровых зонах. Еще 145 дефектов устранили в Подольске и 144 в Серпухове.

В ведомстве отметили, что резиновое покрытие обеспечивает амортизацию в случае падения детей и предохраняет их от травм.

Инспекторы регулярно проводят смотры детских площадок, поскольку даже небольшие трещины и неровности резинового слоя могут снижать защитные свойства. В среднем срок службы таких поверхностей составляет 5-7 лет, после требуется полная замена.

О дефектах покрытия и других проблемах в игровых зонах можно сообщить в территориальный отдел министерства.