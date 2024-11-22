Резиденты ОЭЗ Подмосковья получили налоговые льготы еще на 1,2 млрд рублей
За первые три квартала 2024 года резиденты особых экономических зон Московской области воспользовались налоговыми льготами на сумму более 1,2 миллиарда рублей, а их налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили почти десять миллиардов рублей. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
«В январе–сентябре 2024 года пропорция объема налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты ОЭЗ, к объему уплаченных ими налогов в консолидированный бюджет составила 1 к 8. Объем используемых налоговых льгот составил 1,25 млрд рублей, объем уплаченных налогов — 9,97 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Напомним, в области работают пять ОЭЗ: «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха». Подобрать участок для инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте, где инвесторам доступно 90 земельных участков.