Резиденты ОЭЗ «Дубна» создали более 2 тысяч рабочих мест с начала года

Управляющая компания и резиденты особой экономической зоны «Дубна» создали более двух тысяч рабочих мест для жителей региона за три квартала текущего года. Соответствующую информацию предоставила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С января по сентябрь 2024 года управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и предприятия, работающие на ее территории, создали в общей сложности 2072 рабочих места. В настоящее время на резидентских предприятиях ОЭЗ трудоустроены свыше 9,1 тысячи граждан.

К числу ведущих работодателей ОЭЗ «Дубна» относятся компании, входящие в ГК «ПРОМТЕХ», а также «ПСК Фарма», «Ядро Фаб Дубна» и «Алтегра». Наиболее значительное количество рабочих мест создала ГК «Промтех». Компания смогла трудоустроить свыше 3,3 тысячи человек, из которых 860 нанялись в 2024 году.

23 ноября на территории ОЭЗ «Дубна» проведут ярмарку вакансий. В ходе мероприятие гражданам сделают предложения по трудоустройству от 30 высокотехнологичных компаний. Для участия в ярмарке необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.