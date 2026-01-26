Резиденцию «Сказитель Руси» открыли в Воскресенске

Первое в Московской области пространство станет не просто выставочной площадкой, а живым центром сохранения и приумножения культурного наследия. Резиденция «Сказитель Руси» расположена в селе Марчуги.

В новом пространстве будут проводить писательские встречи и конференции, концерты фольклорной и авторской музыки, познавательные программы для детей и взрослых, тематические выставки и экскурсии, которые раскроют богатую историю Воскресенска.

Проект возглавляет известный литератор и общественный деятель, секретарь Союза писателей России, председатель Совета по легендам и сказам Юрий Белоусов. «Наша цель — через слово, музыку, образ рассказать живую историю этой земли, от княжеских времен до наших дней», — отметил он. Юрий Белоусов рассказал, что сейчас идет подготовка к открытию второй резиденции в Рыбинске, который два года назад стал литературным городом России.

«Я уверен, что наш край войдет в историю не только как мощный промышленный центр, но и как центр культуры и творческого духа», — подчеркнул глава Воскресенска Алексей Малкин.