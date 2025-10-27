Резиденцию «Сказитель Руси» открыли в селе Марчуги в Воскресенске

В селе Марчуги городского округа Воскресенск открыли первую в Московской области резиденцию «Сказитель Руси». Руководителем стал секретарь Союза писателей России, председатель Совета по легендам и сказам, заместитель председателя по краеведческой литературе Подмосковья Юрий Белоусов.

В резиденции прошла конференция Московской областной организации Союза писателей России «Задачи писателей-краеведов в связи с введением в школьную программу курса „История родного края“».

Участников поприветствовали заместитель главы городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко, начальник управления культуры Елена Баклушина и секретарь Союза писателей России, доктор философских наук Сергей Антипов. Доклад представил заместитель председателя Совета по краеведческой литературе в Московской области Виктор Лысенков.

Писатели-краеведы, педагоги, библиотечные работники, журналисты из Воскресенска, Люберец, Дмитрова, Видного, Шатуры, Раменского, Орехово-Зуева, Жуковского, Ступина, Луховиц и Егорьевска осмотрели выставку книг краеведов и познакомились с документальными фильмами по истории Воскресенска.

В конце для участников организовали экскурсию к памятнику Дмитрию Пожарскому и Крестовоздвиженскому храму, а также показали виды Москвы-реки и красоты Москворецкого заповедника.

Резиденция станет культурным центром и местом хранения прошлого. Здесь будут организовывать концерты, познавательные программы, выставки и экскурсии.