Резиденцию Деда Мороза открыли в выставочном комплексе «Артишок» в Химках

На открытии резиденции Деда Мороза дети пообщались с главным волшебником и рассказали стихотворения. Приемная для ребят будет работать до 29 декабря бесплатно.

Каждые выходные в «Артишоке» будут проводить мастер-классы, экскурсии и ярмарки мастеров.

Помимо этого, жители Химок смогут отправить письмо по «Почте Деда Мороза». Специальные ящики установлены в парках Толстого, «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево. Все послания доставят в Великий Устюг.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» проведут сотни мероприятий. Жители Химок смогут принять участие в спортивных программах, мастер-классах, спектаклях и концертах, ярмарках, народных гуляньях и фестивалях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.