Резиденцию Деда Мороза открыли в парке в Щелкове

Жители и гости городского округа получили возможность погрузиться в настоящую новогоднюю сказку. Резиденция Деда Мороза заработала в парке «Детский городок».

Уже четвертый год подряд резиденция новогоднего волшебника дарит большим и маленьким жителям округа предновогодние впечатления. На открытии этого сезона гостей ждали веселые хороводы, заводные танцы и увлекательные игры вместе со сказочными героями.

Скучать было некогда. Те, кто замерз, могли согреться на чайной станции. К празднику юные жители округа подготовились, выучили стихи. За их прочтение главный зимний волшебник вручал сладкие подарки. А еще в резиденции работает праздничная почта Деда Мороза. У каждого ребенка и взрослого есть уникальная возможность отправить письмо со своими заветными желаниями.

Напомним, что ежегодный проект «Зима в Подмосковье» стартовал в регионе с наступлением декабря. Министр культуры и туризма Василий Кузнецов сообщил, что будет организовано более 5 тысяч мероприятий: выставки, фестивали, спектакли, утренники, елки, ледовые шоу, спортивные соревнования и многое другое.