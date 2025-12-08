Резиденцию Деда Мороза открыли в Балашихе

Уютная зима в парках Балашихи продолжается. Для гостей и жителей округа подготовили новую афишу мероприятий.

В парке на Заречной спортивная программа началась в понедельник в 12:00 у арочной сцены. Во вторник и четверг в 20:00 будет проходить забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке Пехорка в понедельник в 11:30 прошла дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 16:00 — ОФП, в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. Все занятия проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке спортивная программа начинается во вторник: с 18:30 — беговая тренировка, ОФП и скандинавская ходьба, в четверг с 18:00 — ОФП и беговая тренировка.

В парке Пехорка в четверг в 14:00 в коворкинге пройдут «Интеллектуальные посидели» и караоке‑клуб. Также в Балашихе начала работать Резиденция Деда Мороза: в пятницу в 15:00 — встреча с главным зимним волшебником, а в субботу в 12:00 стартует новогодняя анимационная программа.

В воскресенье в Пестовском парке в 15:00 пройдут зимняя интерактивная и интеллектуальная программы.