Резиденцию Деда Мороза откроют в парке Талалихина в Подольске 14 декабря

Более 20 мероприятий для жителей муниципалитета состоится на этой неделе в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке в Климовске. Для детей и взрослых приготовили различные интересные активности.

Главным событием субботы, 14 декабря, станет праздник «Парки — баранки», который начнется в парке имени Талалихина в 12:00. Состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза. В павильоне у детской площадки пройдет мастер-класс «После чая не скучаем». Гостей также ждут фотовыставка «Чай с баранками», концерт, флешмоб членов клуба «Активное долголетие» и угощение на самоварной станции. Для самых юных посетителей парка будет организовано интерактивное представление.

Такое же мероприятие проведут в субботу в климовском Детском парке. В 12:00 начнется развлекательная программа для детей и мастер-класс «Рисовашка». На территории работает почта Деда Мороза, где все желающие могут написать письмо новогоднему волшебнику.

В парке имени Талалихина продолжает работать каток. В обеих зонах отдыха обустроены новогодние фотозоны, где можно сделать яркие и интересные снимки.

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