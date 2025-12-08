Резиденцию Деда Мороза откроют в парке имени Степанова в Серпухове 13 декабря

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 8 по 14 декабря там пройдут 13 развлекательных и спортивных мероприятий, рассчитанных на самый разный возраст и интересы.

Посетителей парков ждут творческие встречи и игровые программы, спортивное ориентирование и скандинавская ходьба, мастер-класс по твистингу и занятия от студии исторических танцев «Ренессанс», а также многие другие активности.

13 декабря с 17:00 до 20:00 в парке имени Олега Степанова пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». В этот день состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза. Гостей будут угощать горячим чаем. В парке обустроят новогодние фотозоны. Программа праздника также включает анимационную программу, квест, мастер-класс по созданию новогодней открытки, мини-дискотеку и благотворительную ярмарку.

14 декабря с 16:00 до 18:00 во Дворце торжеств «Центральный» парка имени Степанова будет работать резиденция Деда Мороза. В этот же день в 11:00 в «Центральном» начнется юбилейный бал студии исторического танца «Ренессанс», а в 17:00 — отчетный концерт цирковой студии «Флик-Фляк».