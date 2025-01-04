Резиденции Деда Мороза продолжат работать в Коломне и Озерах до 8 января

Резиденции Деда Мороза в парке Мира в Коломне и Сосновом бору в Озерах продлят свою работу до 8 января, чтобы подарить всем желающим незабываемые праздничные впечатления. Несмотря на то, что все письма с мечтами и пожеланиями уже отправлены в Великий Устюг, резиденции продолжают принимать гостей с интерактивными и анимационными программами.

Каждый ребенок сможет рассказать любимое стихотворение, спеть новогоднюю песенку, сделать памятное фото с Дедом Морозом или принять участие в увлекательных рождественских забавах. Гостей ждут веселые игры, хороводы вокруг елки и множество сюрпризов.

Развлекательные мероприятия пройдут 5 января — с 16:00 до 17:20, 7 января — с 11:00 до 14:00, 8 января — с 12:00 до 13:00.

Напомним, до 25 декабря в резиденциях работали специальные ящики для писем Деду Морозу. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» дети и взрослые могли отправить открытки, рисунки и коллажи с самыми заветными желаниями.