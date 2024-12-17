Резиденции Деда Мороза открыли еще в 4 округах Подмосковья

Этой зимой в Московской области будут работать 59 резиденций и 11 почт Деда Мороза. Отправить письмо главному волшебнику страны можно до 25 декабря. В Минкультуры региона сообщили, что в выходные в Подмосковье состоялось торжественное открытие четырех резиденций — все желающие смогли встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также загадать заветное желание.

В парке «Елочки» в Домодедове состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Все желающие смогли сыграть в метлобол и принять участие в театрализованном представлении со сказочными персонажами. После этого гости водили хоровод вокруг елки.

В парк «Раздолье» в Одинцове Дед Мороз и Снегурочка прибыли на санях. Вместе с гостями они устроили танцевальный флешмоб и мастер-класс по росписи пряника. В детском городке «Сказочный» в Красногорске организовали ярмарку мастеров и предсказания от Белой Змеи — предсказательницы.

В парке имени Талалихина в Подольске торжественное открытие резиденции Деда Мороза сопровождалось концертной программой, уличными гуляниями, мастер-классами и предновогодней ярмаркой.