Резидент индустриального парка создаст более 50 рабочих мест в Балашихе

Резидент индустриального парка «Соболиха» группа компаний «Юмикор» получила разрешение на строительство нового производственно-складского комплекса в городском округе Балашиха. Реализация инвестиционного проекта будет проходить в три этапа.

В рамках реализации проекта компания создаст от 50 до 60 новых рабочих мест. Объект разместится на участке площадью 7263 квадратных метров в индустриальном парке «Соболиха» и запустит производство к 2031 году.

Основным направлением деятельности компании «Юмикор» является разработка и производство нестандартной мебели и интерьерных решений для различных сфер: от офисов и гостиниц до медицинских учреждений и частных заказов. Также компания производит изделия из искусственного камня и акустические решения.

Реализация проекта в Балашихе станет важным вкладом в развитие промышленного потенциала округа, создание новых рабочих мест и замещение импортной продукции отечественным производством.