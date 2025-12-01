Режиссеру ДК в Шатуре вручили региональный знак «Материнская слава»

Ксения Боярских и ее муж Александр воспитывают шестерых детей. Все они — творческие личности, посещают музыкальную школу и спортивные секции, а также занимаются в театральной студии «Коляда», которой более 10 лет руководит их мать. Супруги трудятся без выходных. Из-за большой занятости вся творческая семья собирается за одним столом не часто, а проведенный вместе отпуск считает настоящим праздником.

«Я очень счастливая и благодарна Богу, что в моей жизни есть шесть детей. Я знаю женщин, которые сожалеют о том, что родили мало детей, и не знаю ни одной, кто пожалел бы о том, что их много», — поделилась Ксения Боярских.