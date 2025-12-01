Режиссеру ДК в Шатуре вручили региональный знак «Материнская слава»
Режиссер Центрального дома культуры имени Нариманова Ксения Боярских получила награду во время праздничного концерта, посвященного Дню матери. Начальник Шатурского управления Татьяна Моденко поздравила многодетную мать с этим значимым событием.
Ксения Боярских и ее муж Александр воспитывают шестерых детей. Все они — творческие личности, посещают музыкальную школу и спортивные секции, а также занимаются в театральной студии «Коляда», которой более 10 лет руководит их мать. Супруги трудятся без выходных. Из-за большой занятости вся творческая семья собирается за одним столом не часто, а проведенный вместе отпуск считает настоящим праздником.
«Я очень счастливая и благодарна Богу, что в моей жизни есть шесть детей. Я знаю женщин, которые сожалеют о том, что родили мало детей, и не знаю ни одной, кто пожалел бы о том, что их много», — поделилась Ксения Боярских.