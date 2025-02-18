Режиссера массовых мероприятий из Чехова признали лучшим в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области подвело итоги конкурса на получение денежного поощрения для лучших сотрудников сельских учреждений культуры в 2025 году. Выиграла режиссер массовых мероприятий дома культуры «Меридиан» муниципального округа Чехов Анастасия Забияко.
В сфере культуры она трудится уже более 14 лет. За высокий профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие культуры округа Анастасия получала грамоты и благодарственные письма от главы Чехова. Проявила себя как талантливый организатор мероприятий любой направленности и сложности. К своей работе подходит ответственно и творчески.
Анастасия активно взаимодействует с муниципальными учреждениями и творческими коллективами. Это помогает в популяризации культурных ценностей среди жителей округа. На ее счету множество успешных акций и фестивалей, которые становились ярким событием в жизни сообщества.
Пару лет назад закончила Орловский Государственный институт культуры. Имеет высшее профильное образование.
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