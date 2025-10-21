Режиссер из Подольска стал лауреатом всероссийского литературного конкурса

Подольский писатель, режиссер и журналист Александр Боярский стал лауреатом V всероссийского литературного конкурса «Остафьевский родник» и получил диплом в номинации «Видеоролик/видеосюжет» за песню и клип «Большой Подольск», созданные ко Дню города. Финал фестиваля состоялся в государственном музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас».

В состав жюри вошли известные деятели культуры, в том числе поэт, главный редактор Подольского литературного альманаха Сергей Грачев и заведующая инновационным отделом Подольской ЦБС Ольга Юршева.

10 октября прошел гала-концерт, в котором выступили лауреаты конкурса и члены жюри, известные мастера слова и художественного чтения.

В завершение мероприятия состоялось традиционное возложение цветов к памятнику великому поэту Александру Пушкину. В усадьбу поэт приезжал в гости к князю поэту и литературному критику Петру Вяземскому. Согласно преданию, усадьба Вяземских свое название получила по первому случайному слову, сказанному Пушкиным по приезде. Когда поэт вышел из дорожной коляски, то приказал слуге оставить багаж. Так из сочетания слов «Оставь его» получилось название усадьбы — Остафьево. Хотя оно встречается уже в документах начала ХVII века, в народном сознании соединились слова Пушкин и Остафьево.

Второе предание связывает поэта с липовой аллеей, ведущей от дверей овального зала дома вглубь парка. Пушкин любил гулять по ней, когда гостил у Вяземских, и дал ей название «Русский Парнас». Потом так стали называть и всю усадьбу.