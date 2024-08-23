Режим вывоза мусора наладят в деревне Черное

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин встретился с жителями деревни Черное. На повестке дня был вопрос организации обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для решения вопросов с вывозом мусора, жителям деревни предложили построить еще одну контейнерную площадку. От такой идеи местные категорически отказались.

Администрация городского округа Балашиха и староста деревни Черное договорились на заключение индивидуальных договоров на вывоз мусора. Эту работу будет выполнять региональный оператор ООО «Хартия». Повторная встреча по этому вопросу пройдет через месяц.

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