Режим вывоза мусора наладят в деревне Черное

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин встретился с жителями деревни Черное. На повестке дня был вопрос организации обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для решения вопросов с вывозом мусора, жителям деревни предложили построить еще одну контейнерную площадку. От такой идеи местные категорически отказались.

Администрация городского округа Балашиха и староста деревни Черное договорились на заключение индивидуальных договоров на вывоз мусора. Эту работу будет выполнять региональный оператор ООО «Хартия». Повторная встреча по этому вопросу пройдет через месяц.

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