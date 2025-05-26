Режим работы светофоров скорректировали на Волоколамском шоссе в Красногорске

В Подмосковье продолжают менять режим работы светофоров для улучшения ситуации на дорогах. Движение автомобилей по Волоколамскому шоссе оптимизировали в Красногорске.

Специалисты скорректировали работу светофоров на пересечениях с улицами Мерлушкина, Чапаева и Елизарова, а также на поворотах в сторону улицы Озерной, деревни Аникеевка и возле остановки «Новоникольское-2».

«Изменения коснулись сразу шести светофорных объектов в микрорайоне Опалиха — за счет корректировки их режимов работы увеличилось время проезда по шоссе в выходные дни. Это позволит сократить заторы и обеспечить комфортный проезд жителей и гостей Красногорска», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что точечные изменения позволяют повышать пропускную способность участков дорог на 10-15%.