Режим работы светофоров скорректировали на 8 перекрестках в Подольске

На прошлой неделе в Московской области синхронизировали светофоры на восьми перекрестках и установили одно новое устройство. В Министерстве транспорта региона уточнили, что работы провели в Подольске и Истре.

В деревне Высоково Истринского района возле остановки «Пост ГАИ» на улице Центральной теперь работает новый светофор, оборудованный кнопками вызова для пешеходов. Устройство установили специалисты «Мосавтодора», а настройку выполнили эксперты Центра безопасности дорожного движения.

В Подольске оптимизировали режим работы светофоров на пересечении проспекта Ленина с Революционным проспектом и улицей Кирова, а также на шести перекрестках улицы Кирова с другими городскими магистралями, включая улицы Стекольникова, Трудовую, 50 лет ВЛКСМ, Клемента Готвальда, Парковую и Октябрьский проспект.

«Специалисты после внесения изменений продолжают мониторинг и точечно корректируют режимы не только на новых объектах, но и тех, где ранее оптимизировали движение», — пояснили представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Точечные корректировки позволяют повысить пропускную способность перекрестков и улиц на 10-15%, что способствует снижению заторов и улучшению транспортной ситуации в целом.