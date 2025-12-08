Режим работы светофоров скорректировали еще в 5 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» на прошлой неделе оптимизировали движение на пяти участках региональных дорог. Для этого специалисты скорректировали режим работы светофоров.

На оживленном перекрестке Пенягинского шоссе и улицы Знаменской в Красногорске добавили утренний и вечерний режимы работы светофора, что дало водителям дополнительных 17 секунд для проезда в часы пик.

Новое устройство, оборудованное кнопками для пешеходов, появилось возле остановки «Митькино» в Дмитровском округе, повышая безопасность при переходе дороги.

Оптимизация затронула и другие участки. Так, около остановки «Покров» на Домодедовском шоссе в Подольске увеличили время для прямого проезда и пешеходного перехода на семь и пять секунд соответственно.

В поселке Развилка в Ленинском округе светофор перенастроили под новое круговое движение, а в населенном пункте Красково в городском округе Люберцы добавили вечерний режим, удлинив на 10 секунд фазу для поворота налево в сторону станции Коренево.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона отметили, что подобную работу проводят постоянно для повышения пропускной способности магистралей и снижения риска образования пробок.

Специалисты ежедневно анализируют дорожную обстановку, внося необходимые изменения в работу светофоров.