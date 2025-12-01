Режим работы светофоров скорректировали еще в 5 округах Подмосковья

На минувшей неделе специалисты «Мосавтодора» и Центра безопасности дорожного движения изменили режим работы светофоров в пяти муниципалитетах. Работы провели в Домодедове, Ступине, Подольске, Чехове, а также в Пушкинском округе.

Внедрение современных технологий стало основным инструментом оптимизации. На трех перекрестках установили интеллектуальные видеодетекторы, которые автоматически анализируют плотность транспортного потока.

Эти системы начали работать на улице Горького в Подольске, на пересечении Каширского шоссе с Садовой улицей в Домодедове, а также на пересечении Каширского шоссе с трассой А-108 в Ступине.

На Красноармейском шоссе в деревне Левково в Пушкинском округе детекторы интегрировали для работы светофора в адаптивном режиме, что позволяет регулировать длительность сигналов в реальном времени.

На Симферопольском шоссе возле деревни Манушкино в Чеховском округе на восемь секунд увеличили время, отведенное для поворота с шоссе в сторону населенного пункта, а также добавили 10 секунд для проезда транспорта прямо.

Специалисты продолжают постоянное наблюдение за участками, где были внесены изменения, чтобы при необходимости провести дополнительные корректировки.

Планомерную работу по оптимизации движения ведут на регулярной основе, что позволяет снижать количество заторов, повышая пропускную способность дорог до 10-15%.