Режим работы светофоров скорректировали еще в 4 округах Подмосковья

В Домодедове специалисты скорректировали работу светофоров и синхронизировали их на двух перекрестках Каширского шоссе с улицами Рябиновой и Садовой. В Коломне изменили режим светофора на пересечении улиц Щуровской и Красноармейской в связи с ремонтом моста.

В Раменском адаптивный режим появился на перекрестке улиц Чугунова и Сосновой, а в поселке Жилино-1 в Люберцах — на пересечении Рязанского шоссе и улицы Первомайской. На этих перекрестках также установили видеодетекторы для более точного контроля транспортных потоков.

«Адаптивная система позволяет светофору в режиме реального времени подстроиться под трафик, регулируя длительность фаз сигналов светофора. Если поток на одном направлении больше, светофор сделает фазу проезда для него длиннее, если же меньше, то даст приоритет другим направлениям», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После внедрения изменений специалисты продолжают мониторить ситуацию на этих участках, чтобы при необходимости внести дополнительные корректировки.