Режим работы светофоров скорректировали еще в 4 округах Подмосковья

На минувшей неделе в четырех округах Подмосковья провели точечную настройку шести светофоров. Специалисты Центра безопасности дорожного движения региона внесли изменения, чтобы улучшить транспортную ситуацию.

В Центральном микрорайоне Домодедова на улице Промышленной синхронизировали три светофора — для них настроили утренний и вечерний режимы.

В поселке Мисайлово, расположенном в Ленинском округе, изменения затронули светофор на Володарском шоссе: его режим работы скорректировали в выходные, что позволило увеличить время для выезда жителей комплекса «Пригород Лесное».

В Иватеевке в Пушкинском округе время зеленого сигнала для движения по улице Новоселки Слободка стало длиннее на 20 секунд.

Оптимизировали работу светофора на 68-м километре Носовихинского шоссе около садового товарищества «Ветеран». Правая стрелка при движении со стороны области теперь активируется одновременно с основным разрешающим сигналом для выезда на шоссе.

«Специалисты продолжат мониторинг участков и при необходимости внесут точечные корректировки, чтобы повысить пропускную способность и снизить число заторов», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.