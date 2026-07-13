Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья
В Московской области специалисты «Мосавтодора» скорректировали работу пяти светофоров в трех округах. Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и сокращение заторов.
В Сергиевом Посаде на Западном объезде, возле остановки «Тверская улица», изменили режим работы двух пешеходных светофоров. Продолжительность разрешающего сигнала увеличили до 25 секунд, чтобы сделать переход через проезжую часть более безопасным.
В Люберцах на перекрестке Зенинского шоссе и улицы Барыкина внедрили адаптивный режим регулирования. По оценке специалистов, это позволит улучшить транспортную доступность и упростить въезд и выезд из микрорайона Зенино.
Еще два светофора модернизировали в Королеве на улице Тихонравова — возле дома № 22 и на пересечении с улицей Нестеренко. Там также начала работать адаптивная система управления движением.
Адаптивная система позволяет светофору в режиме реального времени подстроиться под трафик, регулируя длительность фаз сигналов светофора. Если поток на одном направлении больше, светофор сделает фазу проезда для него длиннее, если же меньше, то даст приоритет другим направлениям.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
После завершения настройки специалисты продолжают наблюдать за работой обновленных светофоров. При необходимости режим их работы дополнительно корректируют для достижения максимальной эффективности.