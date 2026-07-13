Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья

В Московской области специалисты «Мосавтодора» скорректировали работу пяти светофоров в трех округах. Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и сокращение заторов.

В Сергиевом Посаде на Западном объезде, возле остановки «Тверская улица», изменили режим работы двух пешеходных светофоров. Продолжительность разрешающего сигнала увеличили до 25 секунд, чтобы сделать переход через проезжую часть более безопасным.

В Люберцах на перекрестке Зенинского шоссе и улицы Барыкина внедрили адаптивный режим регулирования. По оценке специалистов, это позволит улучшить транспортную доступность и упростить въезд и выезд из микрорайона Зенино.

Еще два светофора модернизировали в Королеве на улице Тихонравова — возле дома № 22 и на пересечении с улицей Нестеренко. Там также начала работать адаптивная система управления движением.