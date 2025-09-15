Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения на минувшей неделе отрегулировали работу светофоров еще в нескольких округах Подмосковья. Кроме того, в регионе установили одно новое устройство.

Во Фрязине изменения затронули сразу семь перекрестков на проспекте Мира. Здесь скорректировали время переключения сигналов и синхронизацию движения на пересечениях с улицами Луговой, Полевой, Московской, Фабричной, проездом Десантников, у остановки «Чижово», а также на повороте к лицею имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева.

«Регулярный мониторинг помогает настраивать новые светофоры и оптимально корректировать режимы работы светофоров — это позволяет оптимизировать движение потоков и повысить пропускную способность прямых участков дорог и перекрестков», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В деревне Покровское в округе Истра на Центральной улице возле падел-клуба установили новое устройство с кнопкой вызова для пешеходов.

В Ленинском округе изменения коснулись поселка Мисайлово: в выходные дни светофор на пересечении Володарского шоссе и выезда из жилого комплекса «Пригород Лесное» будет работать по другой схеме.

А в городе Хотьково в Сергиево-Посадском округе увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов на перекрестке улиц Калинина и Майолик.

Работа светофоров будет и дальше находиться под пристальным наблюдением специалистов. При необходимости настройки снова изменят.