Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья

На прошедшей неделе в Московской области провели работы по оптимизации дорожного движения. Режим работы светофоров изменили на 13 перекрестках в трех муниципалитетах региона.

В Долгопрудном на пересечении Нового бульвара и улицы Спортивной устройство оборудовали новой правоповоротной секцией.

В Пушкинском округе на минуту увеличили время зеленого сигнала на Красноармейском шоссе, а также синхронизировали работу двух светофоров — на пересечении с улицей Левковская Гора и возле выезда из села Левково.

Наибольший объем работ выполнили в Лобне, где оптимизировали девять светофорных объектов. Изменения произошли на Шереметьевском шоссе около автозаправки и на восьми перекрестках на улице Ленина. Кроме того, на пересечении улиц Ленина и Борисова установили левоповоротные секции.

«Работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог ведутся регулярно — специалисты мониторят участки, в том числе сложные, и оперативно вносят изменения в режим работы светофорных объектов. Это позволяет улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10-15%», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Такие точечные изменения в работе светофоров помогают сделать дорожное движение в Подмосковье более комфортным и безопасным для всех участников.