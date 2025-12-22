Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 городах Подмосковья

На прошлой неделе сотрудники «Мосавтодора» и Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу светофоров в трех городах. Новое устройство появилось на Профессиональной улице в Дмитрове.

Светофор, оснащенный кнопками вызова, установили возле остановки «Нефтебаза».

В Яхроме продлили время проезда по Яхромскому мосту при помощи изменения режима работы светофора на пресечении с Железнодорожной улицей.

В Истре внесли корректировки в работу устройства на пересечении Волоколамского шоссе и дороги к деревне Никулино и музею Новый Иерусалим. Кроме того, там установили видеодетекторы.

Мониторинг работы светофоров продолжится. В случае необходимости специалисты внесут дополнительные изменения. Эта работа позволяет увеличить пропускную способность дорог примерно на 15%.