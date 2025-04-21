Режим работы светофоров скорректировали еще в 2 округах Подмосковья

В Подмосковье продолжают оптимизировать дорожное движение. За неделю специалисты скорректировали режим работы светофоров в двух округах.

Сотрудник Центра безопасности дорожного движения установили новое устройство с кнопками вызова для пешеходов на Каширском шоссе в деревне Горки Ленинского округа.

В Мытищах специалисты синхронизировали светофоры на Волковском шоссе. Работы провели возле пожарной части, на пересечениях с улицами Колпакова и Мира, а также около остановок «ТЭЦ-Северная», «Волковское кладбище» и «Пироговский лесопарк».

Благодаря постоянной работе специалистов вероятность возникновения пробок снижается на 10-15%.