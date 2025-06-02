Режим работы светофоров скорректировали еще в 2 округах Подмосковья

В Подмосковье продолжается работа по оптимизации дорожного движения. На прошлой неделе специалисты скорректировали работу четырех светофоров в Подольске и Раменском округе.

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области сократили время работы пешеходной фазы на улице Колхозной возле остановки «Красная горка» в Подольске.

Режим работы светофоров изменили на пяти перекрестках в Раменское округе. Так, два устройство перевели на адаптивное управление на пересечениях улиц Народной и Чугунова, а также улиц Карла Маркса и Михалевича в городе Раменское. Также на 10 секунд продлили время проезда по прямому ходу Донинского шоссе и на 20 секунд — на пересечении Донинского и Рыбхозного шоссе. Кроме того, время выезда с Рыбхозного шоссе увеличили на 10 секунд.

В поселке городского типа Быково продлили время проезда по улице Праволинейной.

«Работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог ведутся регулярно — специалисты мониторят участки, в том числе сложные, и оперативно вносят изменения в режим работы светофорных объектов. Это позволяет улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10-15%», — отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.