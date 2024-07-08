Режим работы светофоров оптимизировали еще в двух округах Подмосковья

Движение еще на трех подмосковных перекрестках оптимизировали в Подмосковье. Это позволит избавиться от пробок в Подольске и Щелкове.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Подольске изменили пофазный разъезд на перекрестке проспекта Юных Ленинцев и улицы Быковской. Сначала там будет работать режим для пешеходов, потом — выезд с Быковской и Рязановского шоссе, а затем — прямой ход по проспекту.

В Щелкове работы провели на пересечении улиц Центральной и Соколовского, а также в дачном поселке Загорянском на перекрестке улиц Котовского и Пушкина.

«Работы по оптимизации движения продолжаются, специалисты мониторят участки и при необходимости вносят точечные корректировки, добавили в ведомстве», — напомнили в ведомстве.

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