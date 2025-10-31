Режим работы расчетного центра Подмосковья изменится в ноябрьские праздники

В связи с предстоящими праздничными выходными Единый расчетный центр Московской области проинформировал жителей об изменениях в графике работы клиентских офисов. Все пункты обслуживания 1 ноября закроются для посетителей на час раньше обычного времени.

При этом офисы, которые обычно не работают по субботам, в первый день ноября будут принимать клиентов по стандартному расписанию понедельника.

Актуальные адреса и подробный режим работы каждого отделения можно уточнить на официальном сайте в специальном «Офисы».

В праздничные дни — 2, 3 и 4 ноября — все клиентские офисы будут закрыты в связи с Днем народного единства. Возобновление работы и возврат к обычному графику произойдет 5 ноября.

Важно отметить, что дистанционные сервисы продолжат работать в штатном режиме.

Контактный центр по телефону 8 499 444-01-00 принимает звонки абонентов без выходных: операторы готовы ответить на вопросы в период 8:00 до 22:00, а автоматический голосовой помощник работает с 6:00 до 23:00.

Круглосуточно и без перерывов можно воспользоваться онлайн-услугами через личный кабинет на сайте, при помощи чат-бота или мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».