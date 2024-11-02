Режим работы поликлиник Подольска изменится в День народного единства

В дни праздников, третьего и четвертого ноября, поликлиники и другие медицинские учреждения округа будут функционировать по специальному графику. В эти дни не будут открыты фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, стоматологические поликлиники и женские консультации.
Кабинеты неотложной помощи будут работать. Третьего ноября они будут доступны с восьми до шестнадцати часов. Четвертого ноября неотложная помощь работает с восьми до шестнадцати часов. Предварительная запись на прием не требуется.
Кроме того, на дом врач будет выезжать с восьми утра до семи вечера. Стационары и травмпункт работают круглосуточно.