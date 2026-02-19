Режим работы офисов «Мособлгаза» изменится в Воскресенске

В связи с празднованием Дня защитника Отечества филиал «Мособлгаз» «Юго-Восток» скорректировал график работы офисов. Жителям стоит заранее планировать визит в абонентские отделы.

20 февраля все офисы обслуживания работают по обычному расписанию. 21, 22 и 23 февраля объявлены выходными днями. 24 февраля специалисты вновь примут посетителей.

В Коломне и Раменском офисы будут открыты 19 февраля с 9 утра до 7 вечера. В Воскресенске, Бронницах и Егорьевске 20 февраля прием продлится до 16:45.

«Мы просим клиентов учитывать изменения в графике и по возможности решать вопросы заранее. В экстренных ситуациях, связанных с запахом газа, необходимо немедленно звонить по номеру 112», — сообщили в компании.

24 февраля офисы в Коломне и Раменском начнут работу в 9:00. В Воскресенске, Бронницах и Егорьевске прием стартует в 8:00 и завершится в 18:00.

Специалисты напоминают, что при возникновении аварийных ситуаций или появлении запаха газа нужно сразу обращаться в экстренные службы. Номер 112 работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.