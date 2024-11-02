Режим работы больниц в День народного единства стал известен в Подмосковье

График работы медицинских организаций на 4 ноября утвердили в Подмосковье. В День народного единства планового приема пациентов в поликлиниках не будет, но жители смогут получить неотложную помощь.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать в праздник с 08:00 до 16:00. По такому же графику будут обслуживать вызовы на дом.

Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации 4 ноября работать по плановому приему пациентов не будут. Стационары в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме. При необходимости скорую помощь можно вызвать по номеру 112.