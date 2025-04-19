Режим работы автобусов продлят в Чехове на Пасху

В Пасхальную ночь режим работы 75 маршрутов «Мострансавто» в Чехове продлят до трех ночи для комфортного возвращения прихожан домой. На некоторых популярных рейсах увеличат единицы общественного транспорта.

В ночь с 19 на 20 апреля в муниципалитете продлят работу на маршруте № 24, который следует от станции Чехов до Ходаево. От первой точки автобус отойдет в 23:30 и 01:00, в обратную сторону — 24:20 и 01:40

Изменения коснутся и рейса № 36 «станция Чехов — Новый Быт — Красные Орлы». Отправление от автовокзала — 00:00, 01:10, от НАТИ — 00:35, 01:45.

Кроме того, на маршруте № 37 «станция Столбовая — деревня Добрыниха» автобусы отправятся из начальной точки в 00:25. Далее — Дмитровка в 00:27, Больница № 5 в 00:43 и Добрыниха в 01:00. В обратную сторону расписание следующее: Добрыниха — 01:10, Больница № 5 — 01:25, Дмитровка — 01:01, Столбовая — 01:43.

С полным списком изменений можно ознакомиться онлайн на сайте Министерства транспорта.