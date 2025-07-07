Режим работы 3 светофоров скорректировали в Серпухове

В Подмосковье регулярно оптимизируют работу светофоров для более оперативного и комфортного передвижения как автомобилей, так и пешеходов. На прошлой неделе сотрудники Центра безопасности дорожного движения региона скорректировали режимы трех устройств в Серпухове.

Время выезда с Окского на Борисовское шоссе увеличили на семь секунд. Кроме того, уменьшили период выезда машин из деревни Бутурлино. Также продлили время проезда по Данковскому шоссе в деревне Борисово.

«Работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог ведутся регулярно — специалисты мониторят участки, в том числе сложные, и оперативно вносят изменения в режим работы светофорных объектов», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что эти действия позволяют улучшить пропускную способность, а также на 10-15% снизить вероятность возникновения пробок.