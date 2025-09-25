Режим работы 3 офисов Единого расчетного центра Подмосковья изменится 1 октября

С 1 октября в некоторых офисах Единого расчетного центра Подмосковья вступит в силу обновленный режим работы. Это позволит жителям заблаговременно планировать визиты для решения вопросов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

На улице Кирова в Старой Купавне офис будет принимать посетителей со вторника по пятницу с 08:30 до 17:15 без перерыва на обед. По субботам услуги можно будет получить с 08:30 до 16:00 также без перерыва. Воскресенье и понедельник останутся выходными днями.

Офис в Электроуглях на Школьной улице будет открыт со вторника по пятницу с 08:30 до 17:15 с перерывом на обед с 12:00 до 12:30. В субботу клиентов будут принимать с 08:30 до 16:00, перерыв на обед — с 12:00 до 12:30. Воскресенье и понедельник объявлены выходными.

Третий офис, который затронули изменения, находится на Школьном бульваре в Черноголовке. Его график полностью совпадает с режимом работы офиса в Электроуглях.

Для удобства жителей все актуальные адреса и сведения о режиме работы размещены на официальном сайте расчетного центра.

Клиентам напоминают, что передать показания приборов учета и оплатить коммунальные услуги можно дистанционно. Для этого доступны личный кабинет на официальном сайте и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Деньги без комиссии можно перевести через систему быстрых платежей.