Режим ограничения посещения введут в лесах Подмосковья до 27 мая

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности установится с 24 по 27 мая на территории Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Ногинского, Виноградовского, Московского учебно-опытного, Ступинского, Подольского, лесничества «Русский лес», Наро-Фоминского и Луховицкого филиалов «Мособллеса». На этот период там введут ограничения посещения и дополнительные требования безопасности. Будет запрещено въезжать в лес на машине и разводить костры, а дороги перекроют шлагбаумами.

Во время режима ограничений в лесах будут активно проводить патрулирование с участием полиции и МЧС.

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