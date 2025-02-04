Резервуары чистой воды начали промывать в восточном Подмосковье

Плановую промывку резервуаров начали на первой насосной станции Восточной системы водоснабжения. В общей сложности за три месяца в Подмосковье предстоит очистить емкости объемом 100 тысяч кубометров.

Резервуары промоют также на участках магистрального водовода от первой насосной станции до городского округа Щелково.

Во время очищения емкость временно перестают использовать, но граждане получают воду бесперебойно благодаря второму резервуару.

Емкости с чистой водой необходимо очищать не реже раза в год.

Специалисты действуют по четко отлаженной схеме. Сотрудники в униформе, обработанной специальным раствором, сливают воду и очищают загрязнения со стенок резервуара. Затем их обрабатывают под высоким давлением, дезинфицируют пол и стены хлоркой и несколько раз промывают проточной водой. После этого пробы воды изучают в лаборатории. Если они соответствуют нормам, то резервуар возвращают в эксплуатацию.