Резервные дни сдачи основного этапа проведения ЕГЭ начались в Серпухове

В этот день проходили испытания по обществознанию, литературе, географии и физике. Такая возможность предоставляется как выпускникам прошлых лет, так и тем, кто не смог пройти экзамены в основные сроки, чтобы поступить в вуз или повысить свои баллы для желаемой специальности.

Кроме школьников, в сдаче ЕГЭ участвовали курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого и других военных учебных заведений. Для них это шанс продолжить образование в высших учебных заведениях после получения среднего профессионального образования.

Как и всегда, за ходом экзаменов следил общественный контроль, обеспечивающий прозрачность и честность процедуры.

Резервные дни проведения ЕГЭ продлятся до 23 июня.