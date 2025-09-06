Резервную линию трубопровода провели на улице Загорской в Дмитрове

В ночь с 4 на 5 сентября специалисты смонтировали и проложили временную линию подачи теплоносителя на улице Загорской в Дмитрове. Мероприятия провели в рамках масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

После этого рабочие начали восстановление дорожного покрытия. К утру они засыпали проезжую часть щебнем, а к полудню завершили укладку нового асфальта. Сейчас движение транспорта по улице Загорской полностью восстановили.

Подрядчик продолжает полностью обновлять трубопроводы на улицах Кропоткинская и Загорская в Дмитрове. Их общая протяженность составляет 820 метров. Всего в муниципалитете работы проводят на 44 объектах теплоснабжения.

«Модернизация теплосетей — это наш ключевой приоритет в рамках программы по улучшению коммунальной инфраструктуры. Мы делаем все возможное, чтобы работы проводили в срок и с наименьшими неудобствами для жителей», — сказал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Отметим, что реконструкцию проводят благодаря государственной программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным, «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.