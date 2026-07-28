Резервную линию электроснабжения обновят в Одинцове

В микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского округа идет капитальный ремонт резервной кабельной линии электроснабжения. После завершения работ она поможет быстрее восстанавливать подачу электроэнергии в случае аварий и повысит надежность работы важных объектов.

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к замене участка кабельной линии напряжением 10 кВ, которая соединяет два распределительных трансформаторных пункта. Через нее электроэнергия поступает к крупному энергоузлу, обеспечивающему электроснабжение жилых домов, социальных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры.

Сейчас энергетики демонтируют изношенный кабель и прокладывают новый с современной изоляцией, более устойчивой к воздействию влаги и механическим нагрузкам. После окончания монтажа специалисты проведут пусконаладочные работы и восстановят благоустройство территории. Завершить ремонт планируется к середине августа.

Обновленная резервная линия позволит оперативно переключить потребителей на запасную схему электроснабжения. Дополнительную защиту получат 25 домов жилого комплекса «Новая Трехгорка», коттеджный поселок «Стольное», станция МЦД «Сколково», торговый центр «Орбион», две школы, два детских сада, котельная, водозаборный узел, центральный тепловой пункт и автозаправочная станция.