Реутовской клинической больнице передали новый санитарный автомобиль

Машина была закуплена еще в декабре 2025 года. На ее приобретение из бюджета Московской области выделили 2,7 миллиона рублей в рамках Закона № 242/2024-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы». Это не первая помощь региону: с 2022 по 2024 год в рамках той же программы для реутовских медиков уже приобретали два автомобиля и портативную УЗИ-систему.

По словам Тараса Ефимова, передача транспорта — часть народной программы партии «Единая Россия», один из разделов которой посвящен развитию здравоохранения. Новый транспорт предназначен для перевозки и транспортировки, в том числе лежачих больных, непосредственно для нужд стационара, а не для экстренной скорой помощи.

Главный врач городской клинической больницы Юрий Линченко отметил, что машина крайне необходима медучреждению. С ее помощью персонал сможет самостоятельно доставлять маломобильных граждан из дома в стационар и обратно, а также перевозить пациентов между корпусами больницы, не привлекая подстанцию скорой помощи.