Боксер из Реутова встретится на ринге с рекордсменом ММА 13 декабря

Абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин из Реутова готовится к новому бою. Его соперником станет американский боец смешанных единоборств Грег Харди.

Поединок пройдет в пятницу, 13 декабря, в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало в 23:30. Папин отметил, что намерен воспользоваться шансом нокаутировать соперника, если он появится.

На счету 37-летнего Алексея Папина 18 побед и всего одно поражение в профессиональном боксе. Летом он уверенно защитил пояс WBA Asia, одержав победу над доминиканцем Феликсом Валерой. Это укрепило его позиции в мировом рейтинге боксеров первого тяжелого веса.

Грег Харди, 36 лет в смешанных единоборствах провел 13 боев, из которых выиграл восемь. Предстоящий поединок обещает быть ярким и напряженным. Спортсмены уверены в своих силах и готовы показать высококлассное мастерство.

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